On ildən sonra dünyada nələr olacaq?

2030-cu ilə aid plan qurmağı mümkünsüz hesab etsək də, bu çox da uzaq zaman deyil. Cəmi on ildən sonra olacaqları təxmin etmək, elə də çətin deyil.Lent.az-a istinadən 2030-cu ildə ola biləcək hadisələri təqdim edir:- Amerika Birləşmiş Ştatları on ildən sonra əvvəlki kimi güc sahibi olmayacaq- İnsanlar rahat yaşamaq üçün daşınmaz əmlak almaqdan imtina edəcəklər. On ildən sonra onlar daha çox kirayələməyə üstünlük verəcək- Alacağımız əşyaları bizə dronlar təhvil verəcək- 2030-cu ildə isə ət ən az istifadə ediləcək qidalar siyahısında olacaq- İqlim dəyişikliyi səbəbindən hər il ən az bir milyon insan daimi yaşayış yerinin dəyişəcək- İnsanların immiqrasiya tələbləri artacaq- Hazırda əlçatmaz görünsə də, 2030-cu ildə Marsa səyahət edə biləcəyimiz təxmin edilir- On ildən sonra orqan bağışlamaq qəhrəmanlıq kimi qəbul olunmayacaq və insanlar orqan çatışmazlığından vəfat etməyəcək.