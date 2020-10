Hikmət Hacıyev: “Ermənistan var qüvvəsi ilə münaqişənin coğrafiyasını genişləndirmək istəyir”

Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə H.Hacıyev “Twitter” hesabında yazıb.“Ermənistan Naxçıvanın Ordubad rayonuna raket zərbəsi endirib. Bu onu göstərir ki, Ermənistan var qüvvəsi ilə münaqişənin coğrafiyasını genişləndirmək istəyir. Hərbi fəaliyyətlər teatrından kənarda Azərbaycan şəhərlərinə raket atılır. Bütün məsuliyyət Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür”, - deyə prezidentin köməkçisi bildirib.Armenia launched missile attack to Ordubad region in Nakhchivan. It testifies that Armenia by all means tries to enlarge geographical scope of conflict. Beyond theatre of military operations fires missiles to cities of Azerbaijan. All responsibility lies on Armenia.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020